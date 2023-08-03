منظمة دولية تحذر من عواقب كارثية حال استهداف محطة "زابوروجييه" النووية

الخميس 03/أغسطس/2023 - 01:40 م

حذرت منظمة دولية تابعة لرابطة الأطباء لمنع الحرب النووية "IPPNW" من عواقب وخيمة لانتشار التلوث الإشعاعي للسيزيوم والنظائر المشعة الأخرى في حال استهداف محطة "زابوروجييه" للطاقة النووية في أوكرانيا.

ودعت المنظمة الدولية حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم (الخميس) ـ إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تحمي محطة زابوروجييه للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ شهر مارس 2022، من أي هجمات محتملة.

وأكدت المنظمة، في دراسة أجرتها بشأن محطة زابوروجييه للطاقة النووية في أوكرانيا، أن الإدارة المناسبة للكوارث أثناء الحرب لم تكن ممكنة ما يعرقل التدابير اللازمة في حالة التسرب الإشعاعي، منتقدة في الوقت نفسه تجاهل وعدم اتخاذ الدول التي تدعم بقوة الاستخدام السلمي للطاقة النووية أي إجراءات أو التحذير من عواقب استخدامها أثناء الحروب.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتخاذلة بشأن استخدام الطاقة النووية تضعف بشدة رغبة أي دولة مثل هذه المنشآت من دون اتفاق دولي يحذر شن أي هجوم عليها بسبب نتائجها التي وصفتها بـ"الكارثية ".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في فبراير العام الماضي، قبل أن تتبادل كل من كييف وموسكو الاتهامات بعد ذلك بالتخطيط لوقوع حادث في المحطة يتسبب بكارثة.