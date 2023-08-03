تجديد حبس عاطلين لسرقة قطع حديد من أحد كباري المشاة بالوايلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة قطع حديد من أحد كبارى المشاة بمنطقة الوايلي 15 يوما على ذمة التحقيق.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى. وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.