الحوار الوطني.. فوزي: جلسة اليوم تأتي استكمالا لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، أن هذه الجلسة تأتي استكمالا للجلسة الأولى والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم.

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم.

وقال فوزي أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة ووزارة التعليم مشكورة وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم احالها الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.