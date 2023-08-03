سفير مصر باليونان: هناك تنسيق مشترك بين البلدين في شتى المجالات

قال عمر عامر سفير مصر في اليونان إن العلاقات المصرية اليونانية لها خصوصياتها وترتبط بعلاقات استراتيجية في المقام الأول.

وأضاف سفير مصر في اليونان، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، بالتزامن مع استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء اليوناني في مدينة العلمين الجديدة، أن هناك تنسيقاً مشتركاً وتشاوراً على قدر كبير بين البلدين في شتى المجالات، وكافة الموضوعات الأقليمية والدولية

وواصل: "الرئيس السيسي قام بالاتصال برئيس الوزراء اليوناني لتهنئته بتوليه فترة رئاسة ثانية وكان فرصة في هذا الاتصال الهاتفي متابعة التنسيق المشترك"، متابعاً: “مجالات التعاون مع اليونان كثيرة جداً ومنها مشروع الربط الكهربائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات الاقتصادية والتجارية”.

وتقام اليوم الخميس، قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.