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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: أرفض عولمة الأسرة

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
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رفض الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما أسماه عولمة الأسرة قائلا أنه اضر بها، مضيفًا ان الشريعة الإسلامية هى الحكم ونرفض عولمة الأسرة والاحتكام للشريعة ضرورة

و قال الدكتور أحمد كريمة " طاعة الزوج واجبة في الشريعة الإسلامية  دون تعسف، و"فيما يتعلق بالكد والسعاية قال أن  هناك خلط في هذا الأمر رافضا ما أسماه التدليس فيما يتعلق بتقسيم ثروة  الزوج .

وأضاف خلال جلسة المحور المجتمعي حول مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة و النفقة و الكد والسعاية "أن هذا يخالف  الشريعة الاسلامية و يعد اتهاما للشرع بالتقصير و" تلك حدود الله فلا تعتدوها "
و قال د. كريمة " الدولة مؤسساتها تحترم ما نص عليه الدستور وحق الكد والسعاية مرفوض ومخالفة للشريعة " وهناك حلول أخرى مع العدالة و الاحتكام الى الشرع.

أحمد كريمة الحوار الوطني تماسك المجتمع لجنة الأسرة