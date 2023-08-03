الحوار الوطني.. أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: أرفض عولمة الأسرة

رفض الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما أسماه عولمة الأسرة قائلا أنه اضر بها، مضيفًا ان الشريعة الإسلامية هى الحكم ونرفض عولمة الأسرة والاحتكام للشريعة ضرورة

و قال الدكتور أحمد كريمة " طاعة الزوج واجبة في الشريعة الإسلامية دون تعسف، و"فيما يتعلق بالكد والسعاية قال أن هناك خلط في هذا الأمر رافضا ما أسماه التدليس فيما يتعلق بتقسيم ثروة الزوج .

وأضاف خلال جلسة المحور المجتمعي حول مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة و النفقة و الكد والسعاية "أن هذا يخالف الشريعة الاسلامية و يعد اتهاما للشرع بالتقصير و" تلك حدود الله فلا تعتدوها "

و قال د. كريمة " الدولة مؤسساتها تحترم ما نص عليه الدستور وحق الكد والسعاية مرفوض ومخالفة للشريعة " وهناك حلول أخرى مع العدالة و الاحتكام الى الشرع.