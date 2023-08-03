محمد هنيدي يطيح بالجميع في أول أيام عرض "مرعي البريمو"

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وصلت إلى مليون جنيه، وذلك في أول أيام عرضه.

استطاع فيلم مرعي البريمو أن يحقق إيرادات مرتفعة أمس الأربعاء، حيث بلغت نحو 1،303،518 مليون جنيه في قائمة الإيرادات اليومية، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر.

وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

شارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد