رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة 

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الإعلامية من حيث التعاون فى المجال الإخباري والإنتاج البرامجي المشترك والتدريب، وتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي الموقعه بين البلدين.

و أكد زين، أن هناك تعاونا إيجابيا وتواصلا دائما مع الجانب البحريني مما يعزز العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية.

كما أكدت السفيرة، عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

وأشادت بعراقة المبنى وتاريخ الإعلام المصري وتراثه الفني والثقافي الفريد، مثنية على احترافية ومهنية الكفاءات والكوادر الإعلامية المتميزة التى تذخر بها القلعة الإعلامية الوطنية العريقة بماسبيرو.