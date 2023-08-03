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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الرياضة" و اليونسكو تنظمان لقاءً تعريفياً بمسابقة هاكاثون الشباب الوطني 2023

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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نظمت وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي الإدارة المركزية لتمكين الشباب) ومنظمة اليونسكو، لقاءً تعريفياً  عن مسابقة هاكاثون الشباب الوطني 2023، بحضور منال جمال  وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب  وخبراء من منظمة اليونسكو.

يهدف اللقاء تعريف الشباب بآليات  الهاكثون، وينفذ الهاكثون برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، في ضوء اهتمامه بصقل مهارات الشباب، وخاصةً المهارات الوظيفية والتكنولوجية، لدعم انتقالهم إلى سوق العمل، والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه وزارة الشباب والرياضة شباب مصر الواعد إلى استخدام المهارات الخضراء نحو عالم مستدام بيئياً وصديقاً للمناخ، وتقديم أفكارهم للمشاركة في المسابقة، ومن المقرر  أن يتم اختيار أفضل مشروع فريق في الأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية العالمية في الأردن في أكتوبر المقبل ومع تقديم الجوائز العينية للفرق الثلاث الفائزة.

وللمشاركة يتم التسجيل قبل يوم 15 أغسطس 2023 عبر الرابط 
https://forms.gle/2G1vbqcvLs2CBbqs9

وزارة الشباب اشرف صبحي منظمة اليونسكو الشباب الوطني 2023 احمد محمدي