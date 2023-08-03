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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

بايدن
بايدن
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طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان له: "أطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح برئيس النيجر.

ويأتي هذا بعد يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، عزل رئيس البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل كل المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

يشار أنه عندما تولى بازوم منصب الرئاسة في عام 2021، كان أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد، عقب سنوات من الانقلابات العسكرية بعد أن نالت النيجر استقلالها لأول مرة من فرنسا عام 1960.

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