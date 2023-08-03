ads
الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني

معامل التنسيق
معامل التنسيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أنه جرى تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر، والتجارة، والآداب بمجمع الكليات ببنها، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجاناً وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أنه جرى التأكيد على توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم مع التوجيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

من جانبه، عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا تنسيقًا مع الدكتور رضا عمر، والدكتور علي سعد المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة لمتابعة كافة تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع المعامل مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة الى مشرفين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.

استقبال طلاب الثانوية المرحلة الأولى للتنسيق رئيس جامعة بنها طلاب الثانوية العامة معامل التنسيق