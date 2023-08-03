"كيفية إعداد بيئة عمل آمنة" برنامج تدريبي بجامعة القناة

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا على مدار يوميين عن "بيئة العمل الآمنة لمواجهة المشكلات الصحية"، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ووفق توجيهاته بتوفير بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي بكيفية تحقيق عوامل الأمان داخل أماكن العمل بما يرفع الإنتاجية، وينمي قدرات العاملين وبالتالي ينهض بمنظومة العمل الإداري.

وأقيم البرنامج بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتورة وفاء الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الدكتورة ماهيتاب محمد مدرس إدارة التمريض أنواع المشكلات الصحية، والأكثر شيوعا والتي يمكن حدوثها في اماكن العمل، ثم قامت بشرح أنواع الحرائق، ومصادر الاشتعال حيث يقع التدخين بالمركز الثاني بها.

وأوضحت مفهوم التفاعل الكيميائي المتسلسل، بالإضافة لكيفية مواجهة الحريق في اماكن العمل، وطريقة استخدام طفايات الحريق والإجراءات المتبعة اثناء التعامل معها، ثم قدمت إرشادات الوقاية من حدوث الحرائق.

كما تناولت كيفية التعامل مع الإجهاد الحراري، الذي يحدث نتيجة تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة مع الإجهاد النفسي.

وأقيم البرنامج بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة،

والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.