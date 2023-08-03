يحيى عيّاد يقترح طرح مشروعات استثمارية للمصريين فى الخارج

أكد الدكتور يحيى عيّاد، مدير عام شركة ام ام المتحدة للإستثمار بدولة الكويت و دبي أنه ناقش خلال جلسات مؤتمر المصريين بالخارج المحور الاقتصادي والاستثماري، طرح مشروعات استثمارية للمصريين فى الخارج بإمتيازات مخصصة و فرص إستثمارية برأس مال بداية من ١٠٠ الف دولار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لمختلف القطاعات كما طالب إنشاء تطبيق الكترونى لكافة الخدمات الحكومية يسهل على المصريين فى الخارج إنجاز طلباتهم.

وأقترح خلال المؤتمر طرح فكرة اعادة فتح استيراد السيارات للعاملين بالخارج مرة ثانية ولمدة زمنية محددة ولفت إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وإعداد دليل حول خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.

وتوجه بالشكر إلي القيادة السياسية والاجهزة المعنية لحرصهم علي نجاح هذا الحدث المهم الذي يسهم فى ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، ويعزز من انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر.