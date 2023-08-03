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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الزراعة» تتابع منظومة صرف الأسمدة في الدقهلية

أسمدة
أسمدة
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زار المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي محافظة الدقهلية لمتابعة الاسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح وفحص بعض شكاوي المزارعين في مراكز محافظة الدقهليه طلخا وشربين ودكرنس والجمعيات المركزية بالمحافظة .

كما شارك رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى في ندوة موسعة بحضور المهندس طارق  صلاح  وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية ، حيث أكد على تسهيل صرف الاسمدة ومتابعة عمليات الشحن وإجراءات حوكمة الاسمدة وتم تشكيل لجان من الإدارة  المركزية للتعاون لمتابعة الاعمال فى جميع مراكز المحافظة.

كارت الفلاح المزارعين الأسمدة صرف الأسمدة