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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بمنطقة العجمي في أطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بمنطقة العجمي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أطفيح المركزي تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بمنطقة العجمي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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