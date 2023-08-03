رئيس جامعة جنوب الوادي يواصل جولاته التفقدية

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية بمقر الجامعة بقنا بحضور عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة وعدد من القيادات الإدارية.

وتفقد رئيس الجامعة بوابات الجامعة وعدد من الطرق الداخلية و المسطحات الخضراء في محيط كليات الجامعة و شوارعها الرئيسية، مؤكدا ضرورة إعداد خطط عمل استعدادا للعام الجامعي الجديد وضمان وجود سيولة مرورية في الطرق المؤدية لبوابات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكد رئيس الجامعة سرعة وضع المزيد من العلامات الإرشادية و الترقيم بالطرق داخل الجامعة و إعادة تأهيل الأرصفة كممشى مناسب لرواد الجامعة مع توفير أقصى درجات الأمان في الطرق . ووجه رئيس الجامعة بالاهتمام بالتنسيق للأشجار و النباتات بالجامعة وتأهيل البنية التحتية لمزيد من التطور التكنولوجي.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على حسن استثمار الموارد المتاحة من المياه و الكهرباء و الاهتمام بالنظافة و التنسيق الحضاري بمختلف منشآت الجامعة.