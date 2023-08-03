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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ18 سفينة في البحر الأسود وبحر آزوف

البحر الأسود
البحر الأسود
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أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بـ17 سفينة حربية في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف. 
وقالت رئيسة المركز الصحفي المشترك للقيادة العملياتية الجنوبية الأوكرانية، ناتاليا هومينيوك، «تم نشر مجموعة السفن بقوة 17 سفينة في البحر الأسود وسفينة واحدة تعمل عادة في بحر آزوف، وحاملتا الصواريخ مستمرتان في مهمة قتالية، واحدة على السطح والأخرى غواصة تحت الماء، ويمكنهما حمل إجمالي 12 صاروخًا من طراز كاليبر».
وحثت «هومينيوك» على الإسراع قدر الإمكان في حالة الإنذار من الغارات الجوية والتوجه إلى مأوى.

بحر آزوف البحر الأسود روسيا