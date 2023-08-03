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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مسجل خطر ألقى مادة مشتعلة خلال مشاجرة لشقيقه مع جاره بمصر الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق وضبط مرتكب الواقعة. 

وتعود الواقعة عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة بالقاهرة. 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "له معلومات جنائية"، وبمواجهته قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، فقام على إثرها بارتكاب الواقعة لمناصرة شقيقه "دون إصابات أو تلفيات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم 

 

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