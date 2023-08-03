رئيس مدينة زويل يعلن عن مفاجأة لأوائل الثانوية العامة 2023.. بالفيديو

وجه الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، نصيحة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة، مشددًا على أهمية تحديد ما يريدون وميولهم وبناء على ذلك يمكنهم الالتحاق بالأقسام أو البرامج العلمية التي تخدم طموحهم، كما نصحهم أيضا بالمقارنة بين الجامعات المصرية التي تؤدي خدمة تعليمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة.

وأضاف عبد ربه خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «من أجل الالتحاق بأي كلية يجب أن تسألوا أي خبير أو شخص مطلع والعمل على تجميع المعلومات، لدينا إنترنت وجوجل ويمكننا الحصول على معلومات كثيرة وسؤال أشخاص مروا بالتجربة التي تخص التخصص وسوق العمل».

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن العمر الفعلي للجامعة قارب الـ10 سنوات، واستطاعت أن تحصل على تصنيف عالمي وحصلت على إشادات أمريكية، لافتًا إلى أنه المدينة ستقدم هذا العام 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة، وأكثر من 25% من قدرتنا الاستيعابية حددناها لأوائل الثانوية العامة، كما ستقدم المدينة منح جزئية للطلاب الحاصلين من 100% إلى 90%، على أن تكون نسبة المنحة 40%.

