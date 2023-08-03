الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا في حملة اعتقالات جنوب الضفة

الخميس 03/أغسطس/2023 - 12:17 م

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المطاطي، واعتُقل 16 آخرون بينهم أطفال، اليوم /الخميس/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات "بيت أمر" و"السموع" و"بيت أولا" في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "بيت أمر" الأشد اضطرابًا في شمال الخليل، واعتقلت 14 شخصًا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السموع وبيت أولا، واعتقلت شابين بعد مُداهمة منزليهما.