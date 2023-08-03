العفو الدولية: أكثر من 20 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم، أن أكثر من 20 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الحرب التي بدأت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف شهر إبريل الماضي.

وقال بيان المنظمة، إن المدنيين يعيشون في حالة رعب بسبب استمرار المواجهات بين الأطراف السودانية، والتي تسببت في بروز شبح المجاعة في عدة مدن.

وكان أحدث تقرير صادر عن منظمة "الفاو" أكد أن 6.3 مليون شخص يعيشون في مرحلة الطوارئ بسبب الجوع الحاد، وأكثر من نصف السكان في مناطق النزاع بالسودان يواجهون نفس الأزمة.

وأضاف التقرير أن الولايات المتضررة من الأزمة السودانية هي ولايات الخرطوم وكردفان ودارفور، والتي تشهد تصاعد حدة الاشتباكات بين الجانبين.