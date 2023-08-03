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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: لا يوجد دليل على تورط روسيا في انقلاب النيجر

أنطونيو تاياني وزير
أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي
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قال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي، إنه لا توجد معلومات تشير إلى تورط روسيا في الانقلاب العسكري في النيجر، وأن طبيعة المظاهرات هناك كانت بأساسها مناهضة للفرنسيين.

وتابع في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "ليس لدينا اي اخبار عن تورط روسيا في شؤون النيجر في مرحلة تنظيم الانقلاب. الاحتجاجات مع صور الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) هي من حيث الجوهر تتسم أكثر بالطابع المعادي للفرنسيين. لكن بالطبع، قامت موسكو وعلى مدى سنوات بالتسلل إلى هذه المنطقة بمهارة ".

وأضاف أن الكثيرون، وربما الجميع في أوروبا تفاجأ بتغير السلطة في النيجر.

ولفت إلى أن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، جاء إلى روما في نهاية الشهر الماضي لحضور لقاء حول الغذاء، "ولو أنه  كان خائفا من الانقلاب، لم يكن ليحضر إلى إيطاليا. تصرف حراس الرئيس بشكل مستقل. لم يكن أي أحد على علم بذلك، لا أمريكا ولا فرنسا".

روسيا انقلاب النيجر أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي