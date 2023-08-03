شهد فرع ثقافة السويس، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
ففي قصر ثقافة السويس قدم عرض فني لفرقة ثقافة السويس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود غانم، قدمت خلاله مجموعة من أغاني الزمن الجميل والأغاني الطربية منها "والله تستاهل ياقلبي، ميدلي موشحات، عيون القلب، يامسافر وحدك، الليلة الكبيرة".
وعقد نادي أدب قصر ثقافة السويس برئاسة الأديب مجدي متولي قراءة إبداعية لرواية "حوض الخزامي" للكاتبة رانيا جمال، ناقشها الناقد قبارى البدري، وتناول خلالها بالنقد والتحليل الأسلوب الروائي ولغة السرد التي اختارتها الكاتبة، واللغة الشعرية الفصحى بكل حساسيتها وقوانينها.
وقدم الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، عددا من الفعاليات ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" حيث أقام بيت ثقافة العمدة ورشة حكي قصة "الغراب والجمبري" وقصة "القط والديك والثعلب" من سلسلة الأدب العالمي للأطفال، وأعقب ورشة الحكي عمل مجلة حائط براعم تشمل مجموعة من المعارف والمعلومات العامة والتي تعد من أهم الأنشطة العلمية والثقافية للأطفال
ثقافة
فعاليات فنية بثقافة السويس وأنشطة للأطفال ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"
شهد فرع ثقافة السويس، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.