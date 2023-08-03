مستجدات الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين ببيروت

يشهد "مخيم عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بلبنان حالة من الهدوء الحذر بعد وقف إطلاق النار والاشتباكات العنيفة التي وقعت فجر اليوم، بحسب الفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال "أحمد سنجاب"، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن هناك هدوء حذر يسيطر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وذلك بعد ليلة من الاشتباكات الدامية التي أدت إلى انهيار اتفاق وقف النار بعد دخوله حيز التنفيذ مع غروب شمس مساء الثلاثاء، لتتجدد الاشتباكات مرة أخرى في العاشرة من مساء أمس الأربعاء وهي الأعنف التي اُستخدم فيها كافة الأسلحة على جميع المحاور منذ اندلاع الاشتباكات الأحد الماضي.

وتابع المراسل، أن هناك قتيلين على الأقل بالإضافة إلى 3 مصابين، وجاري حصر كافة الخسائر والبحث علي باقي المصابين، بجانب الاتصالات بين القيادات بدأت لتكثيف الجهود في وقف إطلاق النار واستمرار الهدوء داخل المخيم بعدما أثار الذعر لدى الفلسطينيين كافة المتواجدين في المخيم ومحيطة، بالإضافة إلى المقيمين اللبنانيين في محيط المخيم.

ولفتت إلى أن البنية التحتية والخدمات لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شبه منهار ومتهالك، من حيث الطرق والإنارة، بالإضافة إلى عدم توفر التعليم والصحة، وغيرها من الأمور الكثيرة التي تعاني منها المخيم والذي يعتبر من أكبر المخيمات كثافة في عدد السكان وفقرا في الدولة اللبنانية.

فيما توعد الجيش اللبناني برد قوى حال الاستهداف المتعمد لمراكزه العسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، كما عزز قواته في محيط مخيم عين الحلوة عقب تأثر مراكزه العسكرية بالقصف العشوائي.