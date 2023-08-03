السبت.. قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالفنان عبد السلام عيد

يحتفي مركز محمود سعيد للمتاحف بالفنان الدكتور عبد السلام عيد لحصوله على جائزة النيل للفنون، وذلك فى تمام الساعة 8 من مساء يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 مع صالون محمود سعيد الثقافي.

شارك الفنان عبد السلام عيد على مدى ثلاثين عاما في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة من خلال معظم المعارض التى نظمتها وزارة الثقافة والمركز القومي للفنون التشكيلية عن الفن المصرى المعاصر في داخل أرض الوطن وفى الخارج .

كما أقام أكثر من 30 معرضا شخصيا لأعماله في قاعات العرض المختلفة على مستوى الجمهورية.

من الجوائز التى حصل عليها: جائزة الدولة التقديرية فى مصر عام 2005، والجائزة الأولى فى بينالى الإسكندرية الدولى لحوض البحر الأبيض المتوسط عام 1976، جائزة أكاديميات الفنون الجميلة الإيطالية القومية 1977، جائزة خبير تجميل المدن من منظمة المدن العربية 2003، كما حصل على جائزة النيل فرع الفنون 2023.