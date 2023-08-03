«هيبكا» تفتتح 3 مواقع غوص جديدة بالغردقة بحضور وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر

تفتتح جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر (هيبكا) برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الخميس، 3 مواقع غوص جديدة بالغردقة.
ويأتي ذلك تتويجًا لجهود متواصلة خاضتها الجمعية مع كافة الجهات المعنية؛ لتقليل الضغط على أماكن الغوص المعتادة والحفاظ على الشعب المرجانية، وخلق مناطق جذب جديدة.
وقالت النائبة نورا علي، إن بداية الفكرة كانت في عام 2017 حين رأت الجمعية تزايد معدلات الغوص مع بقاء المواقع كما هي؛ الأمر الذي كان ينذر بالتأثير السلبي على الشعاب المرجانية.
وأوضحت أنه سيتم غدًا افتتاح المرحلة الأولى والتي تشمل 3 مواقع (السقالة- عروق مجاويش- الجيفتون) ضمن خطة لافتتاح 7 مواقع جديدة خلال العامين المقبلين.
وأشارت إلى أن المواقع الجديدة شهدت بالأمس نجاح اغراق 15 قطعة حربية شبيهة بمتحف تحت البحر سيتحول خلال الأعوام المقبلة إلى حيود مرجانية لمصر..
وأضافت رئيس الجمعية، أن الحفل سيقام بمارينا الغردقة السياحي وبحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من وزراء البيئة العرب.
ووجهت نورا علي الشكر للقوات المسلحة ووزارة البيئة ومحافظ البحر الأحمر على الدعم المتواصل والتنسيق اللا محدود الذي تُوج بنجاح هذا الإنجاز العظيم.