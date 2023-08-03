خبير اقتصادى: السداد الفورى للمستحقات المتأخرة للمصدرين نقطة تحول

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي، إن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تعد دعمًا حقيقيًا للقطاعات الإنتاجية.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "السداد الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين يعتبر نقطة تحول"، موضحًا أن مستحقات المصدرين كانت تتأخر لأجل زمني ما بين 4 و5 سنوات.

وتابع: "اليوم الدولة تسدد هذه المستحقات فيما لا يتجاوز السنة المالية"، مؤكدًا أن هذا خلق حالة من السيولة لدى المصنعين المصريين، كما أنه حفّز الصناعة المصرية للارتقاء بمستوى الجودة طبقًا للمعايير الأوروبية والأمريكية.

واستكمل: "مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاعات الإنتاجية المصرية لدعم المنتج المصري في النهاية، وأعتقد أن المبادرة ستخلق حالة من الرواج لدى المصنعين المصريين وتحفزهم على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية".

وواصل: "المبادرة تحفز المصدر نفسه على توجيه الصادرات المصرية لأسواق أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى أن المنتج الذي يتم تصديره وعليه علامة صنع في مصر يكون له حافز تصديري أعلى، وكل هذه الأمور تستهدف الارتقاء بالمنتج المصري".