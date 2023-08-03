تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

وتأهل الأهلي إلي ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد بينما صعد المصري على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطيه - محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.