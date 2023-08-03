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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل : وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة إلى ميناء الإسكندرية

جانب من وصول العربات
جانب من وصول العربات
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أعلن الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة  جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل اجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الان الى  عدد 800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 301 عربة درجة ثالثة مكيفة ) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وذلك في  إطار صفقة ال(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب  وفي اطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة  مع الاشارة الى ان صفقة ال1350 عربة تتكون من  عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.
واضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

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