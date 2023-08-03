إعصار "خانون" يقتل شخصين ويصيب 58 باليابان

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو لرياحا سطحية بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة مع هبات رياح أقوى صباح اليوم الخميس، ويطلق على الإعصار اسم "خانون"، التي تعني فاكهة "الكاكايا" باللغة التايلاندية.

وقتل الإعصار شخصين وأصيب 58 آخرون بجروح وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما اليابانيتين.

ومن المتوقع أن يستدير إعصار خانون الذي ضرب جنوب اليابان أمس الأربعاء يعود إلى اليابسة بحسب ما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إنه بعدما دمر الإعصار بعض المنازل، رُصد وهو يتحرك نحو الغرب اليوم الخميس ولكنها توقعت أن يستدير ويعود باتجاه الأرخبيل يوم الجمعة.

وذكرت "جي إم أي"، أنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 20 سم من الأمطار في منطقة أوكيناوا بحلول منتصف نهار الجمعة.