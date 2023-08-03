بريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر

الخميس 03/أغسطس/2023 - 11:16 ص

أعلنت بريطانيا تخفيض عدد موظفي سفارتها في النيجر على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس - بأنه "كان هناك انقلاب عسكري في النيجر، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واضطرابات.. ومع تنظيم مظاهرة أخرى مؤيدة للمجلس العسكري لإحياء يوم استقلال النيجر، فإنه يمكن أن تكون الاحتجاجات عنيفة كما يمكن أن يتغير الوضع بشكل سريع دون سابق إنذار".

يأتي هذا بعدما أمرت الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء بعض موظفي سفارتها في "نيامي" عاصمة النيجر، كما أعلنت كل من فرنسا وإيطاليا بالفعل عن عزمها إجلاء مواطنيهما من النيجر على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي "عبد الرحمن تشياني" توليه السلطة في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب "محمد بازوم".