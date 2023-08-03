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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون بـ264 قذيفة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، أن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ264 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين.

 وقال رئيس الإدارة أولكسندر بروكودين - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم  الأوكرانية، اليوم الخميس- أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلات، مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.
وفي السياق، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن القوات الروسية قتلت الليلة الماضية مدنيا وأصابت خمسة آخرون.
وقال كيريلينكو: "في 2 أغسطس، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك - في دروزكيفكا وأصيب خمسة آخرون في المنطقة خلال النهار" موضحا أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا. 
وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن وقوع 44 عملية قتالية على خط المواجهة على مدار اليوم.

أوكرانيا القوات الروسية دونيتسك خيرسون