تعرف على تطور العلاقات المصرية اليونانية تزامنا مع قمة العلمين

تعقد اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة

وصرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، قال سفير مصر بأثينا السفير عمر عامر أن العلاقات اليونانية ــ المصرية لها خصوصيتها هذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات لا سيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف عامر أن سيتم خلال اللقاء في العلمين إجراء محادثات بين الزعيمين ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى دول الشرق الأوسط وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.

ونرصد أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية اليونانية فى عهد الرئيس السيسي:

- أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس، مؤكداً قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان، ومعرباً عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذا تداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.



وتحرص البلدان الصديقان على التشاور المستمر على المستوى الثنائي بالإضافة إلى المستوى الثلاثى مع قبرص كما عقد قادة البلدين مباحثات ولقاءات عديدة تناولت موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها استعراض آفاق التعاون فى مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر فى ضوء المشروعات القومية الكبرى فى كافة أنحاء الجمهورية

وشهدت اللقاءات بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

كما تتسم العلاقات المصرية اليونانية بالخصوصية، وتحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصة على الصعيد السياسى والعسكرى والتجاري والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.

- الترسيم البحرى الأخير الذي أبرمته مصر مع اليونان يتيح لكل منهما تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة مجالى احتياطات النفط والغاز الواعدين فضلا عن إشادة قادة البلدين بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار الاتحاد الأوروبى.

- تأكيد خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين والتقدم الملحوظ فى مستوى التعاون الثنائى خلال السنوات الماضية، وحرص البلدين على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات، خاصة فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذى يعد نموذجًا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمى.

- الزيارات الرسمية لكلا من القاهرة وأثينا جاءت فى إطار التنسيق المستمر على تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلا عن التشاور عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.



- مصر واليونان بينهما روابط صداقة متميزة وممتدة لتاريخ طويل من التواصل بدأ بين الحضارة الفرعونية والإغريقية قبل 3000 عام مما كان له إسهاما فريدا فى تطور الحضارة الإنسانية عبر العصور.

- العلاقات بين البلدين شهدت تناميا ملحوظا فى حجم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى سواء كان على المستوى الثنائى أو التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.