مبادرة أشبال مصر الرقمية.. كيف تؤهل الدولة الطلاب لعالم الرقمنة والتكنولوجيا؟

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرة أشبال مصر الرقمية .. كيف تؤهل الدولة طلاب المراحل التعليمية لعالم الرقمنة والتكنولوجيا؟».

وذكر التقرير، أن صناعة كادر بشري مبدع ومبتكر في المستقبل ليست سهلة على الإطلاق، حيث يجب أن تبدأ بالجيل الناشئ الذي يعيش عصرا مختلفا تماما يقوم على التكنولوجيا وسيكون في المتحكم في أموره مجرد ضغطة زر على الموبايل او الكمبيوتر أو لاب توب.

وفي هذا الصدد، أطلقت مصر مبادرة رقمية مبتكرة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية باسم "أشبال مصر الرقمية"، وهي منحة مجانية تستهدف تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من طلاب الصف الأول الإعدادي حتى طلاب الصف الثاني الثانوي في كل مدارس على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز من النشئ يمكنه استكشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

"أشبال مصر الرقمية" تستهدف تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب المتفوقين في كل المدارس، بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليا ودوليا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

