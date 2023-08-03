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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بسام راضي ينقل تحيات السيسي لرئيسي جمهورية سان مارينو

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
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استقبل رئيس جمهورية سان مارينو السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا في القصر الجمهوري بالعاصمة سان مارينو، وذلك بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة وغير مقيم لدى سان مارينو، حيث نقل بسام راضي تقدير وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهما، مؤكدا انفتاح مصر الكامل للتعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين ولتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين.

جدير بالذكر أن جمهورية سان مارينو تتصف بعدد من السمات الخاصة حيث تقع بأكملها داخل دولة إيطاليا وهي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم على الإطلاق فقد تم تأسيسها في عام ٣٠١ ليبلغ عمر الدولة القائمة حاليًا نحو ١٧٢٢ سنة وما تزال على حالها بذات الدستور منذ ذلك الحين، ولجمهورية سان مارينو نظام حكم فريد، حيث يقوم النظام السياسي على انتخاب قائدين للسلطة التنفيذية، يكونان بمثابة حاكمين أو رئيسين للبلاد.

السفير بسام راضي جمهورية سان مارينو سفير مصر فى ايطاليا