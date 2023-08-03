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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

70 عملا فنيا لأطفال الثغر في العيد القومي للمحافظة

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شهد قصر ثقافة الشاطبي المعرض الفني الذي نظمته ثقافة الطفل بفرع الإسكندرية بمناسبة العيد القومي للثغر.
تضمن المعرض 70 عملا فنيا تنوع ما بين اللوحات الفنية والمجسمات، بمشاركة أطفال قصور وبيوت الثقافة التابعة للفرع.
وجاءت الأعمال الفنية بتقنيات تنوعت ما بين الرسم، الكولاج، الطباعة، السيلويت والحرق على الفلين، لتعبر عن معالم المحافظة كالمكتبة، الفنار، شاطئ البحر والسفن، والكائنات البحرية المختلفة، كوبري ستانلي وتاكسي الإسكندرية، باستخدام خامات متنوعة منها الكانسون الملون، البورو، القماش والخيوط والأصداف والزجاجات البلاستيكية ورقائق النحاس، والألوان التي تنوعت ما بين الفلوماستر، الخشب، المائية والأويل باستيل.
أما المجسمات فتم الاستعانة في تشكيلها على خامات معاد تدويرها كالكرتون وبعض المواد البلاستيكية وأغطية الزجاجات، هذا إلى جانب الأعمال المصنوعة من الطين الاسواني نتاج ورشة الطفل المقامة بقصر ثقافة الأنفوشي.
جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

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قصر ثقافة الشاطبي العيد القومي للثغر المواد البلاستيكية إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى