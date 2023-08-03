تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقى النصر بالبطولة العربية والأهلى يواجه المصرى بالكأس

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 - 8 - 2023 والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الزمال فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى بكأس مصر.



* البطولة العربية :

04:00 شباب رياضي بلوزداد - الجزائر × الكويت - الكويت

04:00 الوحدة - الإمارات × الرجاء الرياضي - المغرب

06:00 الزمالك - مصر × النصر - السعودية

06:00 الشباب - السعودية × الاتحاد المنستيري - تونس



*ربع نهائى كأس مصر:

06:00 الأهلي × المصري البورسعيدي

