تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 - 8 - 2023 والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الزمال فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى بكأس مصر.
* البطولة العربية :
04:00 شباب رياضي بلوزداد - الجزائر × الكويت - الكويت
04:00 الوحدة - الإمارات × الرجاء الرياضي - المغرب
06:00 الزمالك - مصر × النصر - السعودية
06:00 الشباب - السعودية × الاتحاد المنستيري - تونس
*ربع نهائى كأس مصر:
06:00 الأهلي × المصري البورسعيدي
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقى النصر بالبطولة العربية والأهلى يواجه المصرى بالكأس
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 - 8 - 2023 والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الزمال فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى بكأس مصر.
تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 - 8 - 2023 والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الزمال فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى بكأس مصر.