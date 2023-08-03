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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقى النصر بالبطولة العربية والأهلى يواجه المصرى بالكأس

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 - 8 - 2023 والذي يشهد العديد من المباريات، تتصدرها مواجهة الزمال فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مواجهة الأهلى بكأس مصر.

* البطولة العربية :
04:00 شباب رياضي بلوزداد - الجزائر × الكويت - الكويت
04:00 الوحدة - الإمارات × الرجاء الرياضي - المغرب
06:00 الزمالك - مصر × النصر - السعودية
06:00 الشباب - السعودية × الاتحاد المنستيري - تونس

*ربع نهائى كأس مصر:
06:00 الأهلي × المصري البورسعيدي
 

تشاهدون اليوم البطولة العربية كاس مصر الأهلى الزمالك