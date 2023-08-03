الراجل اللي بيقطع النور.. لازم يتعرض على طبيب نفساني حضرتك!!

بعد أن أصبحت مسألة نخفيف الأحمال واقعًا مفروضًا على ملايين المصريين، على خلفية الارتفاع الخطير في درجات الحرارة، رضي الشعب بالأمر الواقع وطالبوا الحكومة بتنظيم المسألة ما دامت هي ظاهرة مدارة ومحسوبة وذلك عبر تحديد مواعيد محددة لا يخلفها أحد لقطع التيار الكهربائي في عموم الجمهورية.

وبالفعل وضعت وزارة الكهرباء جدولًا بالساعة لهذه المواعيد، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن "الراجل اللي بيقطع النور" لم يطلع على هذا الجدول من أساسه، أو ربما على الأرجح أنه رآه ولم يعجبه فقرر ألا ينظر إليه وبالتالي لا يلتزم به.

بالمناسبة هذا الكلام بمنتهى الجد وليس من قبيل الضحك أو الألش أو الهزار، فمن يتتبع مواعيد قطع الكهرباء سيكتشف على الفور أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالجدول المعلن، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هناك مناطق في محافظة الجيزة مثل حي فيصل بالهرم، مواعيد انقطاع الكهرباء محددة من الساعة 11 إلى 12 مساءً فقط ليس إلا، ورغم هذا فإنها تقطع في العاشرة صباحًا، وفي الثالثة عصرًا، وفي التاسعة مساء، وفي الخامسة فجرًا.

والغريب أن الموعد الأخير هذا مثير جدا للضحك المبكي، حيث تنقطع الكهرباء فجرأً من الساعة الخامسة، إلى الخامسة والربع أي لمدة 15 دقيقة فقط وأحيانًا أقل، فهل هذه ستوفر في الأحمال أم أنها أصبحت أشبه بحالة نفسية تستدعي التوجه فورًا إلى دكتور "خشبة" اللي بيمسك الشاكوش ويضرب على ركبة المريض وينصحه في الأخير بترديد العبارة الشهيرة: أنا هاقطع الكهربا كل شوية.. ومش هابص في الجدول يا بشرية.