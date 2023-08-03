بسبب الانقلاب العسكري.. نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر

ظهرت تداعيات العقوبات التي فرضتها الدول الأفريقية على سلطات النيجر المنقلبة على الرئيس محمد بازوم، حيث باتت عدة مدن رئيسية في البلاد بدون كهرباء، بسبب نقص إمدادات الطاقة الناتجة عن توقف دول أفريقية أبرزها نيجيريا عن إمداد النيجر بالطاقة.

وكانت دول غرب أفريقيا، وهي الدول المجاورة للنيجر، قد أقرت عقوبات على سلطات الانقلاب في البلاد، بعد أن احتجز ضباط من الحرس الرئاسي الرئيس المنتخب محمد بازوم، واعتقلوا عدد من الوزراء أبرزهم وزير الداخلية، فيما رفضت سلطات الاحتلال الانصياع للمطالب الأفريقية والعالمية بالعدول عن الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب.

وكشفت شركات كهرباء النيجر عن السبب الرئيس لقطع الكهرباء في عدة مدن رئيسية في البلاد، معللة بأن السبب في ذلك يرجع إلى توقف الإمدادات التي تأتي من نيجيريا، في الوقت الذي رفضت فيه شركة الكهرباء النيجيرية "ترانزيشن" التعليق على ما يحدث في النيجر.