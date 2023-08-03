السفير الصيني لدى روسيا: "الناتو" السبب الرئيسي في حرب أوكرانيا

قال السفير الصيني لدى روسيا "تشانج هانهوي"، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو السبب الرئيسي في تفاقم أزمة أوكرانيا، التي انقلبت إلى حرب شاملة، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "زانج " أنه لأكثر من 30 عامًا، عمل الناتو على تغذية التوترات في كل مكان، وزعزعة الاستقرار وتشجيع الانفصالية، كما حدث في كوسوفو وليبيا وأفغانستان.

وذكر السفير الصيني لدى روسيا أن الناتو هو السبب الرئيسي في حرب أوكرانيا بعد توسعه 5 مرات شرقًا بطريقة خطيرة، أثرت على النظام الذي أعقب نهاية الحرب الباردة والأمن في أوروبا.

وتابع: “لكون حلف الناتو من مخلفات الحرب الباردة، كان عليه أن يختفي بمجرد نهاية تلك الحرب، لكنه استمر في الازدهار متغذيا على إشعال الحروب وإذكاء الصراعات”.