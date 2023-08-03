"الزراعة" تعلن عن طفرة غير مسبوقة.. فحص مليون طن بطاطس لتصديرها للخارج

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينيات.

وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي ٣٩ ألفا و٤٨٩ عينة، من بينها حوالي ١٨ ألفا و١٦٣ طنا، تمثل ٦٣٧ عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، إلى أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حوالي ٥٩ ألفا و٤٨٥ طنا، بإجمالي عدد عينات ٢٩٨٣ عينة، من بينها ٢٨٠٩ عينة تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي ٥٦ ألف طن، وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة.

وأوضحت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني، أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك يتم مراجعة بيانات استمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلى (الثلاجات) المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (الكسر المحلي) المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها ( 108 ثلاجة ).

وأشارت إلى أنه يتم أيضا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والدورة الزراعية، كذلك م تحميل عدد (140) صورة فضائية بمساحة (76 ألف) كيلو متر مربع خلال شهر يوليو لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.