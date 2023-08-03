بريطانيا تقلص عدد موظفى سفارتها فى النيجر

أعلنت السلطات البريطانية ، اليوم الخميس، عن تقليص عدد موظفي سفارتها في النيجر، بشكل مؤقت بسبب الوضع الأمنى الحالي فى البلاد، وذلك بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم ،حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ومن جانبها، طلبت وزارة الخارجية الفرنسية، أيضا من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"، وذلك بعد الاعتداء التي تعرضت له السفارة من قبل المتظاهرين في النيجر.

كما نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر، محذرة من اضطرابات مدنية وعدم استقرار الحكومة هناك.

جدير بالذكر أن جنود الحرس الرئاسي في النيجر أعلنوا عبر التليفزيون الوطنى فى النيجر، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه فى القصر الرئاسى.