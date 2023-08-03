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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 691 شاحنة و 160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 303 شاحنة و 71 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 328 شاحنة و 89 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارتين امل والقاهرة  فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن 200 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين اللوتس و  SEA WAVE .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

بضائع عامة ومتنوعة هيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا