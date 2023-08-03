"الدوما" يطالب أمريكا وبريطانيا وفرنسا بتعويض إفريقيا عن الأضرار التي ألحقتها بها

الخميس 03/أغسطس/2023 - 10:29 ص

طالب رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتعويض إفريقيا عن الأضرار التي ألحقتها بالقارة السمراء.

وقال فولودين- وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس- إن على الأمم المتحدة أن تنظر في مسألة تعويض شعوب القارة الأفريقية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أولا وقبل كل شيء عن الأضرار التي سببتها للقارة هذه الدول، مضيفا أن لأفريقيا الحق في التصرف بشكل مستقل بثرواتها، وتعويضها عن الأضرار التي ألحقها بها المستعمرون.