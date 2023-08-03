المشرف على مشروع العصا الذكية لمساعدة المكفوفين: مزودة بـGPS

قالت الدكتورة مي فؤاد المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إنّ من أهم أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدور المجتمعي، مشيرةً إلى أنه بتوجيهات من رئيس جامعة الزقازيق وتحت إشراف عميد كلية الهندسة وتحت إشراف رئيس القسم تم التوجيه بعمل مشروعات تخدم المجتمع.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن عدد المكفوفين في مصر بلغ 1.8 مليون شخص، وهو ما دفع الفريق إلى اختراع أول عصا ذكية لمساعدتهم ومنحهم حرية الحركة.

وتابعت المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، أن العصا الذكية لها أكثر من خاصية مهمة، الأولى هي المستشعرات وجرى وضعها في 3 اتجاهات من أجل تنبيه الشخص بأي عائق يعترض طريقه وتحديد مساره، والثانية هي أن العصا مزودة بتطبيق gps.

وواصلت الدكتورة مي فؤاد المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: «الـgps وصلناه بالعصا بطريقة تضمن توصيلها بالإنترنت دوما وهو ما سيجعل الجي بي إس تعمل بطريقة جيدة، ونعمل على هذا المشروع منذ الصيف الماضي وأتمنى أن ينفذ وبخاصة أن تكلفته قليلة».

