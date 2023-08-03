الحالة المرورية: سيولة كبيرة أعلى المحور.. وكثافات بسيطة للقادمين من أكتوبر لميدان لبنان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية اليوم الخميس، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 3 أغسطس 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي حتى ميدان العباسية، بينما يوجد كثافات بسيطة غير مؤثرة في شارع صلاح سالم، وهناك سيولة مرورية عند طريق العروبة.

وأضافت «حمدين»، أن هناك كثافات نسبية غير مؤثرة أعلى كوبري المطار تختفي تدريجيا عند الدخول لطريق المطار، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية إلى طريق الفنجري وكذلك الأمر على كوبري المطرية للقادمين من الكابلات.



وبالنسبة للحالة المرورية بمحافظة الجيزة، أشارت، إلى أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية نظرا لغلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، موضحة أن الكثافات المررية تزداد مع ساعات الذروة الصباحية.

ولفت، إلى أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني فضلا عن ظهور كثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، متابعة: «وعن المتجهين للمهندسين في طريقهم إلى أكتوبر، هناك سيولة مرورية كبيرة على المحور، بينما تظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو للقادمين من أكتوبر حتى ميدان لبنان».