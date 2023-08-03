قمة مصرية يونانية بمدينة العلمين الجديدة اليوم

تعقد اليوم الخميس في مدينة العلمين الجديدة مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس.

ويصل اليوم إلى مصر رئيس وزراء اليونان على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع جورجيوس جيرابتريديس ونيكولاس ديندياس وعدد كبير من المسئولين اليونانيين لدعم العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات.

ومن جانبه، قال سفير مصر بأثينا السفير عمر عامر أن العلاقات اليونانية ــ المصرية لها خصوصيتها هذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات لا سيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن عامر أن اللقاء في العلمين سوف يتم إجراء محادثات بين الزعيمين ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين مشير إلى أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى دول الشرق الأوسط وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.

وفى سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.