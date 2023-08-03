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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الرى": اختبار عدة طرق لتحسين خواص نواتج التطهيرات لإعادة استخدامها في تأهيل الترع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها .
وإستعرض الدكتور سويلم الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيل الترع وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع .
وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ، حيث يعد إستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات ، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة .

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وأضاف أنه تم إختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة إستخدام هذه النواتج في تأهيل الترع .
ووجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل ، حيث تم إختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها ، على أن يتم التنفيذ ذاتياً بمعرفة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات ، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة .

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تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات ، والمهندسة أمل حامد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والمهندس عبدالمنعم سفينة مدير عام رى الغربية ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
 

وزارة الموارد المائية الري الغربية تأهيل الترع البيئة