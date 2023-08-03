التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي بالبطولة العربية

استقر الكولومبي أوسوريو مدرب فريق الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة النصر السعودي، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية التي تقام حاليًا بالسعودي.

وسيكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد- حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح- نبيل عماد دونجا -عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر المجموعة الثالثة حاليًا فريق النصر السعودي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثًا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنستيري رابعًا بدون رصيد من النقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على النصر اليوم وذلك بأي نتيجة لضمان التأهل رسميًا إلى ربع نهائي البطولة بإحدى بطاقتي التأهل سواء المركز الأول أو الثاني.

وطالب أوسوريو من لاعبي الزمالك بخوض لقاء اليوم بروح قتالية عالية والخروج من اللقاء بحصد الثلاث نقاط لإسعاد جماهير الزمالك، مؤكدًا أنه لن يغير طريقة لعبه الهجومية، كما أنه سيواجه النصر السعودي اليوم 11 لاعبًا ضد لاعبًا ولن يخصص لاعبيه بعينهم للرقابة الفردية على كريستيانو رونالدو.