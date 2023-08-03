بالأسماء والصور.. مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث تصادم 3 سيارات وتروسيكل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام كما اصطدمت سيارتين ملاكى بنفس مكان الحادث بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن وفاة مفتي عزت عبدالرجال، ٤٥ سنة ، مقيم أسيوط وإصابة كل من أحمد جابر محمد محمود، ٦٠ سنة، مصاب بكدمات متفرقة، صفاء على حسين صابر، ٦٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الايمن، طلعت محمد عبد المنعم عبد الرحمن، ١٢سنة، كدمة بالركبة اليسرى، فؤاد عبد الرجال جمعة، 27 سنة، مركز بدر ، كدمات متفرقة بالظهر ، أشتباه كسر بالساق الايمن، يوسف مصطفي عزت، ١٠سنوات، اشتباه نزيف بالمخ ، حمدي توفيق حلمي، ٣٧سنه، كدمة بالعمود الفقري، عبدالرحمن حمدي توفيق، ١١سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني، ندي محمد زكي، ٢٦سنة، كدمة بالرأس، مريم علي أبو العينين ، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، محسن احمد محمود، ٧٦سنة، اشتباه كسر بالفخذ الايمن.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى و مصابين بطريق مصر اسكندريه الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل أغنام، كما تصادف مرور سيارتين ملاكى واصطدما ببعضهما وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج ،

فيما تحفظت القوات على السيارات المتهشمة في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.