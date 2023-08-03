تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بعد "جلسة مزاج" بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الخميس، بعرض جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها عقب تعاطيهم المواد داخل شقتهما على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأقدم جزار على قتل طليقته بعد تعاطيهم المخدرات سويا داخل شقة بمنطقة المطرية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته وتناولوا الحشيش سويا ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.